'FBI: Os Mais Procurados' estreia no GloboplayGlobo/Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 16:40

Rio - Mais uma das criações de Dick Wolf ganha sequência com exclusividade no Globoplay nesta quinta-feira (1º). A segunda temporada de 'FBI: Os Mais Procurados', derivada do sucesso ‘FBI’, já disponível, estreia na plataforma. A história acompanha a força-tarefa de uma unidade de elite que persegue e captura os criminosos mais notórios na mira da justiça.



O elenco é composto por Julian McMahon, Kellan Lutz, Roxy Sternberg, Keisha Castle-Hughes e Nathaniel Arcand. ‘Chicago P.D.’, Chicago Med,’ Chicago Fire’ e ‘Chicago Justice’ são obras de Dick Wolf disponíveis no catálogo do Globoplay.