Pabllo Vittar vai apresentar um reality show voltado para drag queens ao lado de Luisa SonzaReprodução

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 07:55 | Atualizado 02/07/2021 07:56

Rio - Pabllo Vittar está no time da HBO Max. A cantora anunciou, na tarde desta quinta-feira, que vai apresentar um reality show dedicado a drag queens na plataforma, que chegou ao Brasil nesta semana. Pabllo vai dividir a apresentação com a cantora Luisa Sonza.

"Não via a hora de contar essa novidade para vocês! Entrei para o 'squad' HBO Max, e agora ninguém nos segura!", disse a cantora no Instagram. "Vou comandar o programa Queens Stars, produção Max Originals, ao lado da minha querida Luisa Sonza, e não poderia estar mais feliz por isso. Esse projeto super especial vai destacar e apresentar drag queens afiadíssimas em busca da coroa do pop. As gravações já começaram e está tudo muito lindo!", completou.

"á que não posso dar mais spoiler, que tal já acessar a plataforma e aproveitar os conteúdos de qualidade e que a gente ama?!", finalizou. Além de Pabllo e Luisa Sonza, a HBO Max também já fechou com Angélica, que vai apresentar um programa chamado "Jornada Astral".