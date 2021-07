Erasmo Carlos, cantor e compositor - César Ovalle

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 12:44

Rio - Pioneiro do rock brasileiro e ícone da Jovem Guarda, Erasmo Carlos comemora seus 80 anos com a estreia do documentário original Globoplay ‘Erasmo 80’, que entra na plataforma nesta sexta-feira, dia 02, e revela imagens inéditas da turma da Tijuca, a Jovem Guarda, o sucesso internacional, a amizade com o rei Roberto Carlos e sua poderosa influência de comportamento, moda e atitude ao longo das décadas.

Para isso, três grandes entrevistas foram realizadas com Erasmo, números musicais exclusivos foram gravados e uma extensa pesquisa de imagens foi realizada - trazendo algumas pérolas inéditas. A produção do doc é da equipe do programa “Conversa com Bial”, da TV Globo, mesmo núcleo responsável pela série documental ‘Em nome de Deus’ e pelo documentário ‘Arnaldo Sessenta’, também disponíveis na plataforma de streaming.



É uma grande homenagem a ele. O nome do documentário sintetiza o nome do músico. Erasmo como indivíduo. Realizador, contestador, amigo, criador: Erasmo. O foco e as luzes se viram para um dos maiores músicos brasileiros, que chega aos oitenta anos com um fôlego de garoto. Trilha sonora da vida de muitos de nós, Erasmo 80 mergulha em arquivos inéditos e revisita clássicos e histórias dessa vida repleta de altos.



“Eu gosto muito de ser pioneiro. O primeiro cara a usar chapéu de cowboy? Sou eu. O primeiro cara que faz isso? O Erasmo. Pulseira? Foi o Erasmo. Então hoje eu dia eu vejo umas coisas aí e digo ‘Pô, eu já fiz isso’, sabe? Fui o primeiro a fazer isso, ou o segundo a fazer. Mas meu maior orgulho de todos é o rock português, sabe, bicho?”, disse Erasmo em entrevista para o documentário.



O documentário foi gravado na casa onde viveu o arquiteto José Zanine Caldas, na Joatinga (Rio de Janeiro) e traz Erasmo com o violão no colo, falando sobre a composição de grandes sucessos e assistindo imagens inéditas de sua carreira, além do cantor e sua banda tocando versões exclusivas de “Festa de Arromba”, “Gente Aberta”, “É Preciso Saber Viver”, “Mesmo que seja eu” e “Panorama ecológico”.



“Erasmo 80”,um original Globoplay, é o terceiro documentário produzido pelo Conversa.doc, núcleo de documentários do programa Conversa com Bial. “Em Nome de Deus”, sobre o médium João de Deus, e “Arnaldo 60”, sobre o sexagenário Arnaldo Antunes, foram os dois primeiros.