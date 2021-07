Gil do VIgor e Tiago Leifert - Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 11:12

Rio - Dois meses após o fim do 'BBB 21', Gil do Vigor e Tiago Leifert se encontraram na 'Super Dança dos Famosos'. O economista foi jurado do quadro e a interação entre ele o apresentador rendeu bons frutos matando saudade do público.

"Amoooo Tiago e Gil", disse uma fã. "Nítido que Gil era o favorito de Tiago, sempre foi. O meu também", escreveu outra seguidora.

Confira um momento entre os dois:

