Publicado 06/07/2021 13:47 | Atualizado 06/07/2021 13:50

São Paulo - A atriz Viviane Araújo, de 46 anos, explicou ontem a saída de seu antigo professor, Adeilton Ribeiro, do "Super Dança dos Famosos". Nos stories do Instagram, ela compartilhou uma foto ao lado de seu novo professor, Rodrigo Oliveira, com quem participará da repescagem.

"Todo mundo viu que postei a foto com meu novo professor. Sobre isso, vi que saiu em muitos lugares que eu estava dando ataque de estrelismo e não aceitei perder e por isso, pedi para tirar meu antigo professor. Quero dizer que isso não é verdade", começou o esclarecimento.

"Isso não partiu de mim. A decisão veio da direção. A gente conversou e a decisão foi da direção. Depois do ocorrido a gente [ela e Adeiton] se falou e ficou tudo esclarecido. Ele sabe que o que eu falei pra ele foi do coração. Desejo tudo de melhor pra ele, ele é um excelente bailarino, muito batalhador. Sei que vai brilhar muito", finalizou Viviane Araújo.