Equipe Calango em No Limite - Reprodução/Globo

Equipe Calango em No LimiteReprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 11:05

Rio - Quando se fala em 'No Limite', uma das primeiras coisas que vem à mente é a Prova da Comida. O desafio mais aguardado pelos fãs do reality está confirmado para a próxima terça (13). Os participantes precisarão de muita coragem e estômago para encarar as famosas comidas - tão temidas pelo público - se quiserem chegar à grande final, que acontece no próximo dia 20 de julho.