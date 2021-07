Ziggy Marley - Divulgação

Ziggy MarleyDivulgação

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 11:52

Rio - O programa ‘Conversa com Bial’ desta quarta-feira, na TV Globo, vai relembrar os 40 anos da morte de um dos grandes símbolos da música reggae internacional, o cantor Bob Marley. Para falar sobre a história do gênero e do artista, além da influência musical do ídolo para as futuras gerações, Pedro Bial entrevista Ziggy Marley, filho de Bob Marley, além do artista brasileiro Alexandre Carlo, do Natiruts.



“O estilo que meu pai tocava há 50 anos estava à frente de seu tempo. Então continua sendo um reggae muito moderno. Ele nunca seguia o estilo dos contemporâneos dele daquela época. As músicas dele continuam muito atuais”, reflete Ziggy Marley quando questionado sobre a evolução do reggae.



Além do reggae, os convidados refletem sobre o cenário atual e o poder da música em transmitir positividade às pessoas. “Acho que a música tem esse poder porque ela está na vida das pessoas, ela é muito íntima, né? Então ela pode sim ser uma ferramenta muito grande de mudança na vida das pessoas”, diz Alexandre.