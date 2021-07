Gil do Vigor estreia quadro no Mais Você - Reprodução/Globo

Gil do Vigor abriu uma caixinha de perguntas para tirar algumas dúvidas dos fãs neste fim de semana. No Instagram, o ex-BBB relembrou seu processo de inscrição no reality e até abriu o jogo se aceitaria entrar em algum outro programa do mesmo modelo.

Um seguidor quis saber se ele entraria em "A Fazenda", o reality da Record. "No momento não. Só o 'Big Brother'. Não vou mentir que tenho uma tentação pelo 'No Limite', mas acho que só o 'Big Brother' e o 'No Limite', porque eu tenho uma tentação, um negócio", respondeu Gil.

O economista também falou da época do seu processo de inscrição no "BBB". Segundo Gil, ele se animava a cada vez que a produção da Globo entrava em contato. "A cada contato que a produção fazia comigo, eu gritava, surtava. Eu não fingia que eu tava normal, eu dizia que estava tendo um infarto. Sinceridade do início ao fim".

Gil também deu dicas para as pessoas que pretendem enviar vídeos de inscrição para a próxima edição do reality. "Fale do 'BBB', fale do jogo, da sua conduta, do seu temperamento, do que você acha que vai agir como líder, anjo, prova de resistência, monstro, se vai você ou não acordar cedo, o que te estressa, te tira do sério, o que você acha do programa em si, do prêmio, por que você é diferenciado. Precisa falar do jogo, da sua personalidade, mostrar quem você é. O 'Big Brother' quer perfil, personalidade e dentro do jogo".