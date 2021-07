Thaila Ayala - reprodução do instagram

Publicado 15/07/2021 09:00 | Atualizado 15/07/2021 09:13

Rio - A primeira vilã marca a carreira de qualquer atriz. E não foi diferente para Thaila Ayala. Hoje, aos 35 anos, ela relembra como foi interpretar Amanda, a jovem modelo de 'Ti Ti Ti', e ainda comemora a reprise da novela que está no ar mais uma vez no 'Vale a Pena Ver de Novo'.

"Está sendo muito especial. Essa foi uma novela que eu gostei muito de fazer. O texto da Maria Adelaide é maravilhoso, a direção do Jorginho Fernando é incrível e os bastidores desse trabalho eram uma delícia. A gente trabalhava com tanta alegria, tanta leveza, que isso com certeza chegava ao público. Rever a novela e relembrar todos esses momentos é maravilhoso", conta Thaila.Para a atriz, além da visibilidade, outros motivos fazem a personagem ocupar um espaço especial em sua história. "A Amanda tem uma importância muito grande na minha carreira. Eu tive a oportunidade de trabalhar com atores tão gentis e talentosos, como Dira Paes, que interpretava a mãe da minha personagem, Murilo Benício e Claudia Raia. Estar ali, trocando com eles e com todos os meus outros colegas de cena, com certeza me fez crescer muito como atriz", conta Thaila, que estreou em 'Malhação', em 2007.Apesar de fazer escolhas duvidosas e ostentar um comportamento controverso, Amanda é defendida por Thaila. "O que mais me atraiu na Amanda foi o lado humano. Não dava para dizer que ela era só vilã ou anti-heroína. Para mim, como atriz, é muito bom trabalhar as nuances da personagem e a Amanda era cheia delas. Uma menina rebelde, mimada, que tinha uma mãe extremamente batalhadora, mas que sonhava com uma outra vida, com outras coisas... Eram muitos lados para levar em consideração. Isso é muito rico!", pondera a atriz, que acabou se inspirando em ‘colegas’ que fez enquanto era modelo."Eu já tinha uma vivência no mundo da moda e já tinha convivido com algumas Amandas na minha vida (risos). Então, foi um exercício de memória também. E trabalhar em uma novela sobre moda, interpretando uma modelo, foi muito bom, me senti em casa", revela Thaila.Dez anos após a estreia de 'Ti Ti TI', Thaila também fala sobre a diferença de reviver a trama em uma época de maior conexão virtual. "Agora eu acompanho mais a repercussão nas redes sociais. É diferente, mas também é muito divertido. Amanda continua sendo uma personagem que desperta sentimentos conflitantes, mas acho que nem na primeira exibição, nem nessa o público realmente a odeia. Sinto que julgam as atitudes dela, criticam, mas também percebem que ela não é uma pessoa má. Tem algo além disso, além das atitudes mimadas dela. Acho que isso também cativa o público de alguma maneira até hoje", destaca a atriz, que revela seus - muitos - planos para o futuro."Tenho cinco filmes para estrear: 'Lamento', 'O Garoto', 'Moscow', 'Distrito 666' e 'Inverno'. O primeiro a sair será 'Lamento', agora em agosto. Ainda não tenho a previsão dos outros porque com a pandemia tudo muda muito, mas devem ser lançados em breve. Fico muito animada porque são trabalhos bem diferentes entre si. Em 'Inverno', além de atuar, assinei o roteiro com Paulo Fontenelle e produzi o projeto junto com Renato (Góes), meu marido. É o primeiro longa da nossa produtora", conta.