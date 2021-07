Sônia Bridi e Rafael Cardoso durante participação no - Reprodução/TV Globo

São Paulo - Rafael Cardoso passou por uma cirurgia cardíaca em junho. Ele precisou ser operado porque tem um problema no coração chamado miocardiopatia hipertrófica congênita, que fez com que ele corresse o risco de morte súbita. O artista foi convidado do "Mais Você" desta sexta-feira e falou sobre o tratamento médico.

O ator é casado com Mariana Bridi, filha da jornalista Sônia Bridi. A repórter do "Fantástico" gravou um vídeo para o programa matinal e contou que perdeu o sono de preocupação com o genro. "Vou confessar que tomei um susto. Passei algumas noites sem dormir, preocupada desde que o Rafa recebeu o diagnóstico", diz.

"A ideia de que ele poderia morrer a qualquer hora, síndrome de morte súbita é uma coisa muito grave. A gente vê que isso acontece e acontece com mais frequência do que a gente imagina. Até ele fazer a cirurgia foi uma preocupação bem grande", completa Sônia Bridi.

Rafael já está recuperado após a cirurgia e até chorou com o depoimento da sogra. O ator também contou que a jornalista foi fundamental para ele procurar o tratamento, pois estava em negação. "Perdi minha mãe com 11 anos e ela que fez esse papel de mãe de ficar do meu lado e puxar a minha orelha", conta.