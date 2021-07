Dani Calabresa é uma das comediantes que está substituindo Faustão nas ’Videocassetadas’ - Reprodução

Publicado 19/07/2021 11:04 | Atualizado 19/07/2021 11:34

São Paulo - A saída de Faustão da Globo foi antecipada e com isso a Globo escalou outros apresentadores para tomar conta da programação de domingo. Há algumas semanas que Tiago Leifert está à frente do "Super Dança dos Famosos" e as "Videocassetadas" ficaram por conta de Dani Calabresa e Welder Rodrigues, mas a dupla de comediantes não está agradando os internautas.



Nas redes sociais, o nome de Faustão entrou nos assuntos mais comentados. Muitos usuários do Twitter lamentaram o fato do apresentador não estar mais presente nas tardes de domingo e vários também disseram que o quadro com as trapalhadas perdeu a graça após a saída do veterano.

A Globo decidiu antecipar a saída de Faustão após ele se ausentar de um programa pela primeira vez em mais de 30 anos por conta de uma internação. Com ida certa para a Band, o apresentador iria deixar a emissora carioca no final do ano, mas agora há chances do programa dele no canal de televisão paulista estrear ainda este ano.

pic.twitter.com/4yPoHBPmm4 Vídeo cassetadas é com Faustão, não tem jeito! 30 anos de experiência, apenas respeitem! #SuperDançaDosFamosos July 18, 2021

Acho o Welder Rodrigues o cara mais engraçado do mundo e gosto da Calabresa também, não consigo entender como os dois juntos apresentando as video cacetadas do Faustão ficam tão insuportáveis. pic.twitter.com/Ga3zXJ9udN July 18, 2021

Adorava criticar a chatice do Faustão mas sem ele meu domingo fica tão vazio, tão sem sentindo. N sei nem se deveria continuar chamando domingo. pic.twitter.com/f1sgoOQzcP July 19, 2021

O tédio do domingo a tarde tá incompleto sem o Faustão na tv‍️ — Gustav (@GustavRamski) July 18, 2021