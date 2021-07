Ivete Sangalo apresentará novo reality de competição entre artistas mascarados - Reprodução/Instagram

Publicado 20/07/2021 11:02

Rio - Trazendo elementos da cultura brasileira, as fantasias garantem o mistério para o público no ‘The Masked Singer Brasil’, que estreia no dia 10 de agosto, após ‘Império’, na TV Globo. As máscaras, que dão tom ao reality mundo à fora, não chegam sozinhas, elas vêm acompanhadas de figurinos repletos de muito brilho, elegância, versatilidade, conforto - e um toque de brasilidade. "As fantasias estão lindas, criativas e luxuosas, tudo muito bem feito, com o preciosismo característico do 'The Masked Singer' pelo mundo", comenta a apresentadora, Ivete Sangalo.