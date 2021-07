Xuxa e Juliette - Reprodução/Montagem

Rio - A maior premiação da música brasileira já tem data e local: dia 8 de dezembro, no Rio de Janeiro. E é com um conceito que explora a realidade aumentada que o Prêmio Multishow chega à sua 28ª edição.

"Sabemos da importância do prêmio para o mercado, para os artistas e para o público e a cada ano procuramos inovar e surpreender. Nesta edição, a ideia é que todos sejam transportados para um novo mundo por uma noite. Um mundo de música." explica Tatiana Costa, diretora do Multishow.O conceito vai permear todos os espaços da premiação. Do pré-show, que vai funcionar como uma estação de transporte para o mundo da música, sob o comando de Didi Wagner, Titi Muller, Laura Vicente, Dedé Teicher e China, passando pelo conteúdo digital, que vai transitar entre os diversos ambientes tendo à frente a dupla Diva Depressão, até o grande palco da cerimônia que promete impactar o público com muita tecnologia.Este ano uma dupla feminina estará no comando da premiação: Iza e Tatá Werneck. Veterana no Prêmio Multishow, esta será a quinta vez que Tatá assume a função. Já Iza, que estreou como apresentadora na edição de 2020, é dona de um troféu de Melhor Música em 2018, por "Pesadão" e de outras quatro indicações.A cerimônia de 2021 ainda conta com a participação especial de Xuxa. A eterna Rainha dos Baixinhos fará uma entrada triunfal, a bordo de sua icônica nave. Ela também vai entregar o troféu ao vencedor de uma das categorias e interagir com as ativações digitais ao longo da noite. Além de Xuxa, Juliette, grande vencedora da última edição do BBB, também é presença confirmada. A paraibana vai apresentar uma das categorias e está preparando uma surpresa para o público."O Multishow tem um papel fundamental na evolução da cena musical do país, sempre incentivando novos talentos e sendo o palco de grandes artistas, de todos os gêneros. Há 27 anos o Prêmio Multishow ajuda na construção desta história e movimenta uma vez por ano toda a indústria da música, levando sempre um espetáculo incrível e plural para o público", finaliza Tatiana.As informações foram divulgadas na manhã desta terça-feira (20), no Upfront Prêmio Multishow 2021. Comandada por Didi Wagner, a apresentação exclusiva para o mercado contou também com a participação de Laura Vicente, além de executivos como Pedro Secchin, diretor artístico do Prêmio Multishow, Juliana Costantini, gerente de conteúdo musical, Jorge Carrasco, gerente de conteúdo digital, e de Eduardo Becker, diretor de Produtos Publicitários da Globo.