Publicado 22/07/2021 11:46

Rio - O livro "Os Filhos de Anansi", de Neil Gaiman, vai ganhar uma adaptação para TV. A série será produzida pela Amazon Studios e as filmagens começarão no final no ano, na Escócia.

"Anansi Boys" segue Charlie Nancy, um jovem que está acostumado a ser envergonhado por seu pai distante. Mas quando seu pai morre, Charlie descobre que ele era Anansi: o deus trapaceiro das histórias. Charlie descobre também que tem um irmão. Agora seu irmão, Spider, está entrando na vida de Charlie, determinado a torná-la mais interessante, mas também muito mais perigosa.

"Anansi Boys" será uma história autônoma. Não é uma sequência e nem um spin-off do livro "American Gods", também de Neil Gaiman. A história do livro foi originalmente desenvolvida em uma conversa entre Gaiman e Sir Lenny Henry com a adaptação da série reunindo a colaboração entre a dupla.

"Anansi Boys começou por volta de 1996, a partir de uma conversa que tive com Lenny Henry sobre escrever uma história que era diversa e fazia parte da cultura que ambos amamos. Escrevi um romance, um livro alegre e engraçado (assim espero) sobre um deus morto e seus dois filhos, sobre pássaros e fantasmas e bestas e policiais, baseado em contos caribenhos e africanos. Foi meu primeiro best-seller número um no NY Times, e acabou se tornando um livro amado e premiado", disse Neil Gaiman.