Tiago Leifert relembra cobertura das Olimpíadas de 2008, em PequimReprodução/Instagram

Publicado 23/07/2021 16:43

Rio - A abertura das Olimpíadas de Tóquio na manhã desta sexta-feira (23) parece ter deixado bastante gente nostálgica. Os internautas relembraram o desfile de Gisele Büdchen na Rio 2016 e a jornalista Paloma Tocci recordou de quando cobriu pela Band os Jogo Olímpicos de Pequim, em 2008. Ela mostrou fotos da viagem e um clique com Tiago Leifert, que aproveitou para falar da experiência.

"Paloma desenterrando a nossa foto na abertura das Olimpíadas de 2008. Cara, consegui uma credencial em cima da hora. Não ia fazer matéria, mas o Jornal da Globo pediu de última hora uma matéria e eu saí correndo do centro onde ficam as emissoras e consegui fazer a matéria. Foi muito legal", relembra.

O apresentador também conta que passou um perrengue por conta das altas temperaturas. "Estava um calor insuportável lá no Ninho do Pássaro e os guardinhas chineses levavam sacos de gelo para a gente aguentar. Fiquei uns 50 dias na China. Fui a primeira equipe do Brasil a chegar e última a ir embora. Fiquei bastante tempo e foi muito legal", conta.

Tiago Leifert fala que a cobertura das Olimpíadas de Pequim foi responsável por transformar a vida dele. Até então o jornalista trabalhava no SporTV e pouco depois de voltar da China foi para a Globo, onde está até hoje e comanda o "BBB" e "The Voice".