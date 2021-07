Augusto Nunes - Reprodução

Augusto NunesReprodução

Publicado 28/07/2021 17:10

Rio - No último dia 19, Augusto Nunes e Camila Busnello assumiram a bancada do "Jornal da Record News" . Porém, o jornalista já deixou a apresentação do telejornal. Segundo comunicado enviado pela Record, novos profissionais vão ser escalados para ocupar os cargos deixados por Nunes.

Além da bancada do telejornal, o jornalista também se afastou do cargo na Diretoria de Redação do portal R7. Augusto Nunes segue apenas como comentarista do "Jornal da Record".

De acordo com a emissora, a decisão do afastamento foi tomada em comum acordo entre o jornalista e a empresa. "Sempre fui bastante exigente comigo mesmo e jamais descumpri compromissos assumidos. Mas tenho de me afastar, por questões pessoais, deixando de exercer os cargos com os quais fui honrado", diz Augusto Nunes.