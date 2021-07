Claudinho - Ilha Record - Reprodução

Publicado 28/07/2021 18:00

Claudinho Matos usou as redes sociais para falar sobre uma situação que ocorreu durante uma prova do "Ilha Record". Segundo o participante do reality, a edição do programa acabou deixando uma reação de Mirella Santos mal interpretada por causa de um corte.

"Um depoimento sobre a Mirellinha: ela teve uma reação de como se tivesse com vontade de socar o Pyong e isso tem um porquê. Eu escolhi ela para fazer a prova do quebra-cabeça e o Thomaz escolheu o Pyong. Nessa hora que eles estavam andando para fazer a prova, o Pyong virou e disse: 'Thomaz, pode andar uma casa que a gente já venceu essa prova'", começou.

"A gente ficou muito put* na hora, indignado, então, foi por isso a reação da Mirellinha. Quis deixar claro isso para vocês porque não foi passada essa fala dele e vocês vão entender algumas atitudes vendo coisas, sem ver vocês não vão entender, por isso vim explicar", finalizou Claudinho.

No Rio de Janeiro, a atração comandada por Sabrina Sato conquistou 7,9 pontos de média, pico de 10 pontos e share de 13%, enquanto o canal em terceiro lugar marcou 6,5 de média. O segundo episódio ontem foi marcado por uma atividade que já provocou uma divisão na casa e a formação de pequenos grupos de afinidades, com direito a fofocas e intrigas entre os 13 exploradores.