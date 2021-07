Nell Carmo - Divulgação

Publicado 30/07/2021 10:20

Rio - Após fazer sucesso em temporadas como jurado do programa “Duelo de Salões” da RedeTV, Nell Carmo acaba de ser convidado para integrar um reality show da Band. Se trocar de emissora, o cabeleireiro será o responsável por mudar o visual dos participantes do reality “Irmãos a obra”.

No programa, pessoas têm as casas reformadas e com isso uma grande mudança de vida. Junto com a moradia, as pessoas também ganham uma repaginada no visual de acordo com o estilo de vida e profissão da pessoa e Nell Carmo será responsável por isso.

“Nunca imaginei tudo o que viria a acontecer na minha vida quando fiz o meu primeiro corte de cabelo. Sou muito grato por todo o sucesso”, declara.



“O público que mais me procura é o de mulheres maduras. É a mulher que cuidou da carreira, do marido, dos filhos, de tudo. Agora, está cuidando de si”, revela Nell. “A minha especialidade é a transformação. A cliente chega de um jeito e sai do salão de outro totalmente diferente”, complementa.