Edição especial do Mega Senha vai ao ar neste sábadoDivulgação / RedeTV

Publicado 31/07/2021 08:19

Rio - Marcelo de Carvalho celebra 60 anos de vida neste domingo, 1° de agosto. Na noite que antecede seu aniversário, o sócio e apresentador da RedeTV! é surpreendido em uma edição especial do Mega Senha.

Para embalar a surpresa, a produção do game show preparou máscaras com o rosto do aniversariante para distribuir aos participantes da atração e à plateia, reduzida e devidamente vacinada com as duas doses do imunizante contra a Covid-19.

Ainda na edição comemorativa, a rainha do piseiro Mari Fernandez lidera o coro de parabéns para o apresentador, ao lado do jogador de futebol Richarlyson Barbosa, que também participa do game show.

Marcelo de Carvalho agradece a surpresa da produção. “Quero confessar o seguinte: não gosto que passem os anos e morro de vergonha que me cumprimentem, mas muito obrigada pela homenagem”.

O 'Mega Senha’ especial de aniversário será exibido neste sábado (31), às 23h, na RedeTV!