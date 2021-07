Brasil Jazz Sinfônica - Divulgação

Publicado 31/07/2021 13:30

Rio - A TV Cultura levará ao ar, neste domingo (1º), a partir das 23h, um concerto inédito da Brasil Jazz Sinfônica em homenagem a Tom Jobim. A apresentação, com regência do maestro João Maurício Galindo, foi gravada no Memorial da América Latina.

O repertório inclui as composições 'Jobimniana', 'Samba do Avião', 'Surfboard', 'Chovendo na Roseira', 'Pato Preto', 'Garota de Ipanema', 'Eu Sei Que Vou Te Amar' e 'Canção do Amor Demais'.