Publicado 02/08/2021 09:00 | Atualizado 02/08/2021 10:24

Rio - Acostumado com telenovelas, o brasileiro sabe valorizar quando um bom produto chega às telas. É por isso que, mesmo depois de tanto tempo, algumas produções continuam intactas e agregando novos fãs. Este é o caso de 'A Viagem', novela de 1994, e que com reprise no 'Viva', conquistou espectadores que não eram nem nascidos na época em que foi originalmente exibida. Em tempos de internet, então, o sucesso repercute muito mais rapidamente pelas redes sociais. Estrela do folhetim, Guilherme Fontes tenta explicar toda essa força de 'A Viagem', que entra no catálogo do Globoplay nesta segunda-feira.

"Encontro de estrelas, astros e talentos, juntos. Foi sucesso há 27 anos, quando já havia sido um sucesso no passado com outros astros envolvidos. Enfim, um presente pro público há quase 6 gerações - se pensarmos em geração de 5/5 anos - continuam dando a novela 'A Viagem' o prestígio que um clássico como esse merece. Isso é encantador. Fico muito honrado de ter estado ali contribuindo modestamente com meu trabalho", destaca o ator, que considera a novela um clássico atemporal."Envelheceu bem? Pelo visto não envelhecerá nunca. Esse ano foi a 5ª reexibição, a 4ª na TV por assinatura. Agora no Globoplay, teremos a novela pra sempre, na hora que quisermos ver. Isso, se não passar no vale a pena mais uma vez. Pode se investir em spin offs, e outras mídias. Hoje se pode tudo em termos de arte. Podem criar novas histórias digitais com a mesma 'cara' da época, inclusive. Hoje pode tudo em termos de tecnologia", comemora.Ainda em 1994, com um papel de grande importância na trama, como o sombrio Alexandre, Guilherme destaca as mudanças que viveu por conta da novela. "Muitas coisas aconteceram neste período. Minha vida deu um salto gigantesco rumo aos meus ideias de produzir filmes e ter um estúdio próprio", conta o ator, que fala sobre a percepção do público em relação ao seu personagem."Muito forte. Continua sendo. Sou elogiado todos os dias. No táxi, no supermercado. Parece que foi ontem que fiz o papel. Impressionante. Como disse o Tiago Leifert outro dia no 'Super Dança dos Famosos': 'A Viagem podia passar todo ano que o povo ia ver'. Agora liberada para assinantes no Globoplay, imagino que só vai ampliar o grande sucesso que sempre teve", destaca.Mas em meio a todo esse sucesso e com um personagem com uma forte carga dramática, Guilherme garante que não houve nenhum tipo de "energia" diferente que o acompanhou fora de cena. Para ele, interpretar Alexandre, apesar da honra, foi parte natural e inerente à sua dinâmica de trabalho."Como ator, eu 'esquento' em cena, ensaiando. Quando acaba, acaba. Quero sair correndo vestido de Guilherme mesmo, comprar um pão, um doce e voltar pra minha casa, pros meus filhos e inventar novas histórias, novos personagens. Como diretor e produtor, sou muito exigente. Na vida também. Estou aqui pra viver arduamente e rir com amigos e colegas de trabalho a todo instante", revela o ator, com simplicidade.