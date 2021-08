Promotora Gabriela Manssur estará no centro do 'Roda Viva' - Reprodução da Internet

Publicado 01/08/2021 12:43

Rio - O 'Roda Viva' desta segunda-feira (2) receberá a promotora de Justiça do Estado de São Paulo Gabriela Manssur. Especializada no combate à violência contra a mulher, é considerada uma das maiores autoridades do tema no país. Com apresentação de Vera Magalhães, a edição vai ao ar ao vivo, a partir das 22h, na TV Cultura.

Diante do grande número de agressões - em apenas um ano, 11 milhões de mulheres foram vítimas de violência doméstica -, Gabriela criou uma rede de proteção integrada por médicas, advogadas, assistentes sociais, jornalistas e outras profissionais, que oferecem apoio às vítimas. Atualmente, são cinco mil voluntárias que, em 11 meses, prestaram 16 mil atendimentos. Além da assistência médica, as vítimas contam com proteção jurídica e orientação sobre como se livrar dos agressores, que, em geral, são os próprios maridos ou companheiros.

Não bastassem as agressões por motivos fúteis, que costumam ocorrer, a pandemia, que forçou uma convivência mais intensa, agravou ainda mais o problema. Segundo pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência no último ano no Brasil.