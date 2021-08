La Casa de Papel - Divulgação

Publicado 02/08/2021 11:18

Rio - “100 horas que parecem 100 anos”. É assim que Tóquio descreve como ela se sente no trailer oficial do primeiro volume de La Casa de Papel Parte 5. O Professor revela que o reservatório de águas pluviais foi descoberto, enquanto o Coronel Tamayo prepara o exército para entrar no Banco da Espanha.