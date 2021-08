Lucas Mendes é o apresentador do 'Manhattan Connection' - Reprodução TV

Publicado 03/08/2021 21:46 | Atualizado 03/08/2021 22:32

Rio - O Manhattan Connection desta quarta-feira (4) receberá o empresário especialista em cibersegurança Marco DeMello e o jornalista e titular do Blog do Noblat, Ricardo Noblat. Com apresentação de Caio Blinder e Lucas Mendes, a atração vai ao ar às 22h, na TV Cultura.

Na edição, DeMello, CEO da PSafe e responsável por denunciar o vazamento de dados de milhões de brasileiros no ambiente virtual, fala sobre cibersegurança e explica por que o Brasil é vulnerável neste âmbito. Já Noblat, levanta atualizações na política que movimentam Brasília e o Brasil esta semana.

O programa também conta com participação especial de Brian Winter editor-chefe da revista Americas Quarterly, e de Eduardo Mufarej, empresário fundador da Renova BR e da Good Karma.