Pequena Lo no programa de Porchat - Reprodução/Globo

Pequena Lo no programa de PorchatReprodução/Globo

Publicado 04/08/2021 09:15 | Atualizado 04/08/2021 09:23

São Paulo - A influenciadora Pequena Lo, de 24 anos, relembrou na terça-feira uma tentativa nada pacífica de ir à praia. De visita no Rio de Janeiro em 2016, ela e sua mãe decidiram pegar o transporte público. "Chegou um ônibus para gente ir. Ele tinha que descer o elevador, minha mãe pediu e o motorista disse que não estava funcionando e era para gente ir no próximo", contou Lo, em participação no "Que História é Essa, Porchat?".



fotogaleria

Publicidade

"Eu ainda não era conhecida, aí falei, vou brigar. Falei: 'Como assim, moço? Como não está funcionando?", continuou ela. Ao receber uma nova negativa do motorista, Pequena Lo gerou um pequeno imbróglio no transporte, pois outros passageiros se colocaram a disposição para ajudá-la.



"Um senhor chegou e falou assim: 'Como é que é, meu amigão? Se você não subir ela, nós todos vamos descer'. E eu já falei 'Senhor, fica tranquilo, acontece'. Ele logo me rebateu: 'Não, não, fica calada'", relembrou ela, com humor.



Publicidade

"Minha mãe pálida, porque ela odeia briga, ela só disse assim: 'Fica calada'. Aí o ônibus inteiro desceu e o motorista durinho, pensando que ia perder o emprego. E eu muda. Porque a briga era minha, mas se eu falasse, o senhor que ia brigar comigo. Aí ele falou assim: 'Você não vai subir ela não?'. Antes disso tudo, antes dele subir, o moço disse 'Como é que é? Vamos ter que chamar a polícia?' E eu: 'Gente, só quero pegar uma praia", lembrou Lo, relatando que após isso, finalmente, o elevador do ônibus foi descido e ela subiu.



"Eu calada, dura. De repente no meio do caminho, o cara começou a acelerar o ônibus muito, ele virava, e eu falei 'Pronto, o homem tá com raiva. Nós tamo num parque de diversão, mas não vou falar nada porque já briguei. De repente, alguém solta uma lá atrás: 'Ô motorista! Você não tá levando porco não e muito menos boneco. E eu aqui: 'Mãe, péssima ideia sair hoje'", declarou.