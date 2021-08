Luísa Sonza comemora sucesso de DOCE 22 - Reprodução/Instagram

Publicado 04/08/2021 18:04 | Atualizado 04/08/2021 18:05

"Prazer, Luísa" chega ao Multishow no dia 7 de agosto para mostrar ao público um lado ainda pouco conhecido de Luísa Sonza. Na atração, a cantora vai abrir sua intimidade e compartilhar o processo de construção musical de seu mais novo trabalho, o recém-lançado "Doce 22".

São cinco episódios, que vão ao ar todos os sábados, às 20h. Nos quatro primeiros, Luísa vai receber os seguintes convidados: Dilsinho, Lulu Santos, Jão e Pocah. Eles vão debater temas como amor, relacionamentos na mídia, liberdade e sexualidade, amizade, feminismo e sororidade, cancelamento e hates, sempre tendo a música como fio condutor. A influenciadora Pequena Lo estará ao lado de Luísa em todos os programas durante as entrevistas. Já o último episódio terá participação de Pedro Sampaio e PK e será um especial musical."Prazer, Luísa é um programa que vai abordar assuntos sérios, mas eu tentei levar esses assuntos de uma maneira leve e divertida, sabe? A gente já está num momento tão difícil, o brasileiro vive um momento difícil, eu não quis trazer mais peso. Então eu tentei ser o mais leve e divertida possível para realmente levar algo de bom para as pessoas em casa. O programa significa o meu momento de glória (risos). Não é pra qualquer um ter um programa pra chamar de seu no maior canal de música do Brasil", comemora Luísa.E o convidado de estreia destaca elogios à cantora e agora apresentadora do canal: "Sempre acompanhei o trabalho da Luísa mas, depois que gravamos juntos a música 'Não Vai Embora', a admiração só cresceu. Ver o quanto ela evolui constantemente é admirável, ela é talentosíssima. E isso se confirma também com seu novo álbum e toda repercussão explosiva no país. Quando recebi o convite para participar do programa fiquei feliz duas vezes, uma por ver o trabalho dela chegando a lugares incríveis, e outra pelo convite em poder estar com ela e dividir esse momento. Torço muito pela Lu, desejo cada vez mais sucesso e reconhecimento a ela, e muita sorte com programa", conta Dilsinho .As apresentações musicais serão um dos pontos altos da atração. As faixas de "Doce 22" farão parte do setlist dos programas, junto com antigos sucessos de Luísa e dos convidados. O público também terá a chance de ver a apresentadora fazendo covers de músicas de grandes divas como Britney Spears e Ariana Grande. Na estreia, que terá exibição simultânea na TV e no canal Música Multishow, no YouTube, Dilsinho compartilha com Luísa sua experiência com composições, os processos de gravação em estúdio e as questões sobre levar uma vida pública.