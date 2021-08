Cenas de sexo da série 'Ilha de Ferro' vão parar em site pornô - Reprodução Internet

Publicado 05/08/2021 07:38 | Atualizado 05/08/2021 07:41

Rio - Cenas de sexo da série "Ilha de Ferro" foram parar em um site de conteúdo adulto. Na trama, Cauã Reymond vive um engenheiro de petróleo chamado Dante. Ele é casado com Leona (Sophie Charlotte) e acaba se envolvendo com Júlia (Maria Casadevall). As cenas de sexo de Cauã com Sophie e de Cauã com Maria Casadevall foram parar em um perfil do site portal "XVideos" chamado "Sexo em Séries".

Uma das cenas chega a ser descrita como "selvagem" e um dos vídeos já tem mais de dois milhões de visualizações. A série "Ilha de Ferro" estreia na Globo na próxima segunda-feira, dia 9. Em entrevista ao "Domingão do Faustão", em novembro de 2019, Cauã Reymond chegou a falar sobre as cenas quentes da série.

"A gente conversa: ‘Ó, vou te pegar aqui, você se incomoda? Vamos fazer assim? Ah, legal. Ah, aqui meu corpo não fica legal. Na maioria das vezes as meninas, estão… É um balé, é uma coreografia. Então tem técnica, sim", disse o ator na ocasião.