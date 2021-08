Thiago Oliveira e Ana Maria Braga - Globo

Thiago Oliveira e Ana Maria BragaGlobo

Publicado 09/08/2021 11:30

São Paulo - O "Mais Você" desta segunda-feira foi todo pautado no fim dos Jogos Olímpicos de Tóquio e, para isso, contou com a participação de alguns repórteres do setor. Em participação no programa, Thiago Oliveira acabou sendo prestigiado com um cantada da apresentadora, Ana Maria Braga.



fotogaleria

Publicidade

"Eu queria dizer que você é um cara bonito, muito simpático, eu adoro receber você aqui, me considero sua amiga, quero muito receber mais vezes você aqui e... assim, se eu tivesse uns aninhos a menos eu te pedia em casamento", disse Ana Maria, de 72 anos. Em resposta à cantada, Thiago Oliveira não fez muito, além de agradecer pelo carinho.

Ana Maria, eu te amo, sério! Pedido de casamento ao vivo? #MaisVocê pic.twitter.com/U4JQZc84hN — Mais Você (@MaisVoce) August 9, 2021

Publicidade

Este não é único motivo pelo qual o nome de Ana Maria Braga ganhou destaque na segunda (09). A apresentadora também ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter por conta de um vídeo em que a cantora Lady Gaga aparece muito semelhante a ela.



Nas imagens, a norte-americana fala em francês e aparece com os cabelos loiros e pretos, bem parecido ao penteado de costume da brasileira. Não demorou muito e brasileiros bem animados começaram a brincar. "Achei que a Ana estava começando o 'Mais Você' em francês". Confira o vídeo de Lady Gaga e reações dos fãs.



Publicidade

Ana Maria Braga começando o Mais Você em francês pic.twitter.com/cLnt6lnt6J — Junior (@xuni_our) August 9, 2021

"Se eu fosse mais nova, te pediria em casamento"



hahahahahaha, Ana Maria Braga deu em cima do Thiago Oliveira ao vivo na cara dura.

E a cara dele de SEM GRAÇA foi a melhor. #MaisVoce — Isabel Marra (@Bel_Marra) August 9, 2021

Publicidade