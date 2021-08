Kim (Monica Iozzi) - Globo/Paulo Belote

Publicado 09/08/2021 11:56

Rio - O Amazon Prime Video anuncia hoje a produção de uma nova série de comédia Original Amazon, Novela, estrelada por Monica Iozzi. A primeira temporada estará disponível no Prime Video em mais de 240 países e territórios em todo o mundo.

A série conta a história de Isabel (Iozzi), uma promissora roteirista que dedicou sua vida a se tornar autora de uma novela do horário nobre. Quando finalmente chega a hora, ela é traída por seu mentor, Lauro, um autor bem estabelecido, mas fora de forma, que aproveita a oportunidade para estabelecer seu próprio sucesso no horário nobre. Na estreia, quando Isabel decide enfrentá-lo, ela acaba entrando magicamente em sua novela como protagonista.Novela é um projeto desenvolvido pelo VIS Américas, divisão da ViacomCBS, produzido pelo Porta dos Fundos para o Amazon Studios, tendo Tereza Gonzalez como produtora executiva e João Falcão como showrunner, que também dirige ao lado de Gigi Soares e Renata Pinheiro. A equipe de roteiristas é comandada por Valentina Castello Branco, ao lado de Gabriel Esteves, Débora Guimarães, Mariana Pinheiro e João Falcão.A série é a mais recente produção original local anunciada pelo Amazon Prime Video após as estreias das séries aclamadas pela crítica Manhãs de Setembro e Dom. Novela se juntará a milhares de programas de TV e filmes no catálogo do Prime Video, incluindo outras Originais Amazon brasileiras como 5X Comédia, Soltos em Floripa e Tudo ou Nada: Seleção Brasileira, e uma série de produções Originais Amazon premiadas, como Um Príncipe em Nova York 2, Sem Remorso de Tom Clancy, The Boys, Modern Love e The Marvelous Mrs. Maisel, todos disponíveis no Prime Video sem custo extra para os membros Prime.