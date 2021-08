Marcelo Tas receberá Fernanda Abreu - Julia Rugai

Publicado 09/08/2021 17:31

Rio - O apresentador Marcelo Tas receberá a cantora e compositora Fernanda Abreu no programa #Provoca, nesta terça-feira (10), às 22h, na TV Cultura. No bate-papo, a artista fala sobre a proximidade dos seus 60 anos e o processo de luto que viveu com a perda de seus pais.

Ela aborda, ainda, o momento político atual e relembra o dia em que o Rio entrou em lockdown e ela estava em uma casa de shows para gravar o DVD 'Amor Geral'.

Sobre a chegada de seus 60 anos, que serão completos no dia 8 de setembro, Fernanda conta: "Eu adoro dizer que eu tenho, que eu vou fazer 60 anos. Já até digo que eu tenho. Eu adoro, porque, primeiro, acho que desconstrói um pouco esse negócio de que mulher tem que ficar jovem e a juventude é que é legal. Não, o que é legal é você acordar todo dia de manhã abrir a janela e falar: ‘qual é o meu sonho que eu vou realizar agora?’".