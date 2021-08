William Bonner e Renata Vasconcellos - Reprodução/Globo

Publicado 10/08/2021 08:20

São Paulo - O "Jornal Nacional" sofreu uma falha técnica na segunda-feira , o que deixou a apresentadora Renata Vasconcellos sem graça. Na situação, a âncora chamou Fábio Turci no telão para apresentar os dados diários sobre a covid-19, entretanto, o profissional não apareceu. Após alguns segundos na espera, ela perguntou se o repórter estava disponível. Nesse momento, a falha ficou evidente.



"Vamos agora aos números da pandemia e da vacinação reunidos pelo consórcio de veículos da imprensa. Fábio Turci, Você está aí?", perguntou a apresentadora Renata Vasconcellos. Na hora em que apareceu, Fábio perguntou se eles estavam o ouvindo e William Bonner observou: "Apareceu!".

Esta não é a primeira vez que problemas no "Jornal Nacional" chamam atenção do público. Há algum tempo, por exemplo, uma falha técnica na abertura do noticiário virou piada nas redes sociais. William Bonner e Renata Vasconcellos davam as manchetes das principais notícias do dia quando áudio falhou e a imagem ficou tremida – bem no momento em que a âncora falaria do presidente Jair Bolsonaro.



“Você viu aí, nós tivemos um problema com a escalada do 'Jornal Nacional', mas a gente começa agora”, falou Renata Vasconcellos após a falha técnica. Essa abertura do “Jornal Nacional” costuma ser gravada antes do jornalístico começar para evitar problemas, mas uma pane acabou ocorrendo. Os telespectadores encararam a inusitada falha como algo engraçado na internet.