Rodrigo Faro - Antonio Chahestian

Publicado 10/08/2021 11:09 | Atualizado 10/08/2021 11:44

São Paulo - A partir do dia 22 de agosto, Rodrigo Faro passa a comandar o quadro "Paredão dos Famosos", na Record TV. A nova atração será exibida dentro do programa "Hora do Faro", aos domingos. O game show é baseado em The Hollywood Squares, um formato clássico da televisão norte-americana.