William Bonner e Renata Vasconcelos no Jornal Nacional - Reprodução

Publicado 11/08/2021 11:02

Rio - Fãs de Demi Lovato acusam William Bonner e o Jornal Nacional de transfobia. Após divulgar que se reconhece como pessoa não binária, ou seja, não pertencente nem ao gênero masculino ou feminino. Sendo assim, nesta terça-feira, ao anunciar as atrações da próxima edição do Rock in Rio, Bonner se referiu a Demi como 'cantora americana', levando os fãs a uma grande discussão nas redes sociais.

Por um lado, muitos criticaram o uso do pronome feminino e militaram sobre o uso do pronome neutro, pouco usado no Brasil. Do outro lado, outra parte dos fãs defendeu que o jornal seguisse a norma padrão, já que ainda há a dificuldade de se referir a pessoas não binárias na língua portuguesa.

Confira:

Ela não respeitar os pronomes de Demi DE PROPÓSITO já é motivo mais do que suficiente, não acha? Até pq isso é TRANSFOBIA — Demetria (@dd_no_promises) August 9, 2021

lembrando que vocês podem falar mal da música de demi lovato mas sem transfobia favor respeitar os pronomes delu — vagabundinha de araque (@vagabadearaque) August 10, 2021

o povo acha q pela pessoa ser famosa ela nao precisa ficar com medo de se assumir pq ta “protegida” mas esquece o tanto de transfobia que ê demi sofre por causa dos “fãs” — thais (@erodcsky) August 11, 2021

Primeiro: é elu, não respeitar identidade de gênero é transfobia. E segundo ele tá falando de demi não do Rare! — (@andgux) August 11, 2021

fui defender o pronome neutro de demi no vídeo em que a globo divulga o show no rock in rio e vieram cacarejar. só podia ser o tiktok. transfobia velada E escancarada! nem fingem mais. eu não tenho saúde mental pra isso. pic.twitter.com/jRkU4nRxZU — nani. (@demetriasgoing) August 11, 2021

kkkkkjjjjjkkk nem tô acreditando que o JN ta sendo acusado de transfobia pq falou “a americana Demi lovato”, gravíssime — Jajay (@jaiannysc) August 11, 2021

ah eu não acho transfobia não, é muito mimimi ficar falando "contore americane demi lovate" ah pelo amor —(@iraianecouto) August 11, 2021

a galera acusando o jornal nacional de transfobia por terem chamado demi de “a americana” meus amores é um JORNAL e tem que respeitar as normas da língua portuguesa — Neto (@feelslikevntg) August 11, 2021

