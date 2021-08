Sidney Magal e Fátima Bernardes no ’Encontro’ - Reprodução

Publicado 11/08/2021 11:34 | Atualizado 11/08/2021 11:37

Rio - Fátima Bernardes se fantasiou de cachorro-quente para receber Sidney Magal no "Encontro" desta quarta-feira. O cantor foi o primeiro eliminado do reality show "The Masked Singer" na noite de terça.

"É uma brincadeira que vale a pena. A roupa é toda de espuma e quente. Achei uma maravilha aparecer vestido de cachorro-quente na TV. É uma brincadeira saudável, divertida e o público precisa disso na pandemia", disse Magal sobre sua experiência no reality.

O cantor contou que não pensou duas vezes antes de aceitar participar do programa. "Artista vive de proposta. Quando você é convidado, é sinal de que lembraram de você", afirmou.