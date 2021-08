Miá Mello em Posso Explicar - Divulgação

Publicado 11/08/2021 12:34

Rio - O Disney+ estreia em 11 de agosto "Posso Explicar", o primeiro talk show científico do Brasil e a primeira produção nesse formato disponível no streaming. A produção original da National Geographic Brasil é apresentada pela atriz Miá Mello e segue consagrado formato late-night talk show, com o objetivo principal de mostrar que ciência também é entretenimento. A primeira temporada conta com 16 episódios de 30 minutos, que estarão disponíveis para todos os assinantes do Disney+ de uma só vez.