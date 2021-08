Sidney Magal foi o primeiro eliminado do 'The Masked Singer' - Divulgação

Publicado 13/08/2021 16:43

Rio - Sidney Magal divertiu os telespectadores, na última terça-feira (10), com sua apresentação na estreia do "The Masked Singer Brasil". Sendo o primeiro eliminado do novo reality musical da TV Globo, o cantor de 71 anos contou os perrengues que enfrentou para se apresentar no programa vestido de cachorro-quente.

"Nesse primeiro programa, obviamente, por causa dos acertos de luz, de câmera e tudo mais. A própria Ivete [Sangalo], balé e era muito movimento em cena. Teve um pouquinho de demora, porque tive que esperar 1h30 em pé sem poder sentar por causa da batata frita. E aí eu reclamei um pouco. Eu falei: 'gente, não vou aguentar não, estou sufocado aqui dentro'. Aí, eles entenderam. Mas eu sabia que ao longo do programa as coisas iriam melhorar", afirmou em entrevista ao "TMZ", do Multishow.

Sabendo da ansiedade que o público tem para descobrir quem são os outros cantores fantasiados, o artista já esclareceu logo que também desconhece a identidade dos competidores. "Nos bastidores foi muito louco, porque ninguém sabia quem era quem. Eu, por exemplo, quando fui para o ensaio geral, fiquei olhando para os pés de cada um. E pelos pés vi que eram cinco homens e cinco mulheres por causa dos tênis", afimou.

