Cissa Guimarães se emociona no ’É De Casa’ - Reprodução/Globo

Cissa Guimarães se emociona no ’É De Casa’Reprodução/Globo

Publicado 14/08/2021 12:06 | Atualizado 14/08/2021 12:16

São Paulo - O "É de Casa" deste sábado dedicou um tempo do programa para homenagear dois grandes atores que se foram nesta semana, Tarcísio Meira e Paulo José. Após a homenagem a Paulo, que morreu em decorrência de uma pneumonia , Cissa Guimarães se emocionou e chorou ao comentar a partida do artista.

fotogaleria

Publicidade

A apresentadora contou que conhecia o ator desde que era adolescente. Ela falou que Paulo José era muito amigo de Paulo César Pereio, com quem foi casada e teve dois filhos. "O Paulo era mais amigo meu, um amigo mesmo. Conheço o Paulo desde que eu tinha 17 anos de idade, ele era muito amigo do meu ex-marido. Eles começaram a fazer teatro juntos, o Paulo César Pereio e ele. Fundaram o primeiro teatro deles em Porto Alegre, chamado Teatro de Equipe", conta Cissa tentando segurar as lágrimas.



Ela também elogiou o ator por trabalhos marcantes, como os filmes "Macunaíma" e "Todas as Mulheres do Mundo". "O Paulo José é o nosso eterno herói Macunaíma. "Todas as Mulheres do Mundo", grande filme do Domingos de Oliveira que ele fez, são apaixonadas pelo Paulo. Paulo José era de uma delicadeza. Paulo, obrigada por tudo. Minha gratidão", conclui Cissa Guimarães.