Gabi Martins e Guilherme Napolitano - Reprodução/Instagram

Gabi Martins e Guilherme Napolitano Reprodução/Instagram

Publicado 15/08/2021 10:02 | Atualizado 15/08/2021 10:33

São Paulo - Gabi Martins é uma das famosas cotadas para participar de "A Fazenda", mas teria ameaçado desistir de entrar no programa. A cantora, que reatou o namoro com Tierry, teria ficado bem irritada com a possibilidade de se encontrar com Guilherme Napolitano no reality show rural.

fotogaleria

Publicidade

Segundo o site Notícias da TV, Gabi Martins ligou para a direção da Record e para a produtora Teleimage pedindo explicações. Ela teria ficado revoltada após ler nas redes sociais que Guilherme era um dos cotados para o programa e reforçou que sua única exigência para entrar no programa é não estar no mesmo confinamento que o ex-namorado.

A cantora teria argumentado que a presença de Guilherme Napolitano no elenco seria uma violação do pré-contrato que ela firmou com a produtora. A sertaneja só teria ficado em paz quando recebeu a confirmação de que o ex-participante do "BBB" e do "No Limite" não vai estar em "A Fazenda 13".

Publicidade

Guilherme Napolitano e Gabi Martins começaram um namoro quando estavam no "BBB 20". Ainda na casa mais vigiada do país, a cantora já estava sofrendo pelo modelo e a sofrência se intensificou quando saiu do reality. Ela chorou nas redes sociais e fez até músicas com indiretas para o ex. Os dois chegaram a reatar o namoro quando a poeira abaixou, mas terminaram logo depois. Atualmente, Gabi namora Tierry e Gui está em um relacionamento com a influenciadora Catherine Bascoy.