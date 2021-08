Marjorie Estiano - Globo

Rio - Marjorie Estiano participou do 'Altas Horas', do apresentador Serginho Groisman, neste sábado, e jogou um balde de água fria nos fãs que esperam o seu retorno à música em breve. Ao ser questionada por um rapaz da plateia virtual, a atriz revelou que 'ainda precisa de mais tempo' para retornar aos palcos e estúdios.

"Eu tenho esse desejo (de retornar para a música). Tenho uma relação com a música muito íntima e muito prazerosa, e acho que é assim que tem que ser, sabe?", começou a atriz, que está no ar em "Sob Pressão" e na reprise de "Império".

"Para conseguir fazer as coisas, ter prazer em fazer um trabalho, criar uma obra, uma música, um show, eu preciso descobrir esse lugar ainda, na administração de tudo o que a gente quer fazer, realizar. Tenho um compromisso muito grande com a minha integridade, com estar inteira naquilo ali e, para esse momento, acho que ainda preciso de um tempo", prosseguiu a cantora.

O último trabalho discográfico de Marjorie foi o álbum "Oito", lançado em 2014, disco que teve dois singles, "Por Inteiro" e "Me Leva".