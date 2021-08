Paulo José e Tarcísio Meira foram rivais na novela Um anjo caiu do céu, de 2001 - Reprodução/TV Globo

Publicado 15/08/2021 17:33

Rio - O Brasil perdeu esta semana dois gigantes da cultura nacional. Paulo José e Tarcísio Meira colecionaram personagens marcantes e trilharam carreiras que estão intimamente ligadas à história da televisão no Brasil. O ‘Fantástico’ deste domingo, dia 15, presta homenagem aos dois atores com depoimentos de nomes como Tony Ramos, Fúlvio Stefanini e Claudia Raia. Renata Ceribelli conta histórias marcantes da vida e da obra de Tarcísio Meira, enquanto Ana Carolina Raimundi mostra a importância de Paulo José para a cultura nacional.

Na semana em que a ONU divulgou um relatório sobre os efeitos das mudanças climáticas em nosso planeta, o ‘Fantástico’ estreia a série “Brasil: Colapso Ambiental”, sobre a devastação do meio ambiente no país. Em quatro episódios, os repórteres Sônia Bridi e Paulo Zero compartilham dados de relatórios do projeto MapBiomas, que mostra que o Brasil está literalmente queimando e secando. O primeiro episódio revela que, em 36 anos, o fogo destruiu uma área do tamanho da região Centro-Oeste.