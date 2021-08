Tarcísio Meira e o filho - Reprodução/Instagram

Rio - Em entrevista ao 'Fantástico', Tarcísio Filho falou sobre a morte do pai, Tarcísio Meira, vítima da covid-19 na última quinta-feira, aos 85 anos. À Renata Ceribelli, o ator contou que não deixou pendências na relação com o pai.

"Eu não deixei nada pendurado com meu pai. Disse eu te amo todas as vezes que pude e ele sabia disso. Eu só decidi falar, nesse momento muito íntimo, porque estamos submersos e fomos acometidos por uma onda de amor e solidariedade como há muito tempo eu não vejo. E está sendo muito importante", explicou Tarcísio Filho, ao falar sobre a entrevista.

Tarcisinho ainda disse que ele foi o responsável por contar à mãe, Glória Menezes, que ainda está internada por consequências da covid-19, sobre a morte do pai. "A gente não sabe (de onde vem as forças), não sei te dizer. Eu sabia que seria uma das missões mais dolorosas da minha vida. Me preocupava como ela ia reagir. Ela tá passando pelo pior momento da vida dela, mas ela está vivendo a intensidade do momento. Ela não se nega a viver aquilo. Ela não tem barreiras com o sentimento dela. Ela não nega a vida. Mas gente procura ficar em torno dela Ela se despediu do pai, ela viu o pai. Faz parte do ritual, tem que se despedir, é importante", contou o ator, que disse que a mãe deve ter alta amanhã, segunda-feira.

"Eu tenho preocupações, mas poucas preocupações porque ela está muito bem. Ela não está mais no oxigênio. Tá tudo certo e eu acho que vai ficar tudo bem. Quando ela tiver alta, a gente vai fazer esse ritual de passagem para com a mãe. Eu vou fazer isso com ela lá fazenda. Porque ele pedia para jogar as cinzas dele na fazenda", revelou Tarcisinho.