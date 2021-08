Michelle Bolsonaro - Carolina Antunes/PR

Publicado 16/08/2021 10:14 | Atualizado 16/08/2021 10:24

Rio - O repórter Washington Luiz, da TV Arapuan, afiliada da RedeTV!, chamou atenção dos internautas recentemente ao cometer uma gafe. Durante entrada ao vivo, o profissional confundiu o nome da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, com o da ex-primeira dama dos Estados Unidos, Michelle Obama. "Toda essa agenda nós iremos acompanhar da primeira dama, Michelle Obama, aqui, na TV Arapuan”, disse ele ao vivo.

No Instagram, a repercussão na página Virei Jornalista foi mista. "Coitada da Michelle Obama", brincou um internauta ao comparar as duas primeiras-damas. "Coitada da Michele Obama ser confundida com a outra", comentou outro. "Tem uma diferença um tanto que gigantesca entre ambas", analisou outro admirador.

Washington Luiz entrou ao vivo na TV Arapuan para noticiar a visita da esposa de Jair Bolsonaro à João Pessoa, na Paraíba. Michelle foi ao local analisar o futuro Complexo Municipal de Doenças Raras. Com ela estavam o prefeito Cícero Lucena e Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde. Assista ao vídeo.