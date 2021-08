Juliette Freire - Globo

Publicado 16/08/2021 10:22 | Atualizado 16/08/2021 10:24

Rio - Juliette Freire e Tiago Leifert se reencontraram no "Super Dança dos Famosos" deste domingo. Foi a primeira vez que a vencedora do "BBB 21" e o apresentador se viram após o final do reality em maio deste ano. No programa, antes de dar as notas para os participantes da competição, a paraibana se emocionou. "Escuto aquele discurso (da final do programa) quase todos os dias. Vejo, escuto e está presente no meu coração. Muito obrigada", revelou ela.

Tiago, claro, também se emocionou. "Fico muito orgulhoso de ter feito parte de um pedacinho da sua história. Pode ter certeza que, cada vez que vejo você num comercial, cada postagem sua que tem 80 mil comentários embaixo, fico muito orgulhoso e vibro por você, muito mesmo, pra sempre", disse.



"É um prazer ter você aqui, obrigada por ter vindo. A gente sabe o quanto você está ocupada trabalhando. É muito importante para mim te rever e ver o quanto você está bem. Fico feliz mesmo", prosseguiu Tiago.

Ao lado de Pabllo Vittar, Lazaro Ramos, Carlinhos de Jesus e Claudia Motta, Juliette ainda rasgou elogios aos companheiros de bancada. "Para mim, é uma honra estar aqui no meio de pessoas tão maravilhosas e rever uma pessoa que trouxe colo... As suas palavras me trouxeram descanso, colo e muita coisa boa. Muito obrigada. Estou muito feliz com tudo o que está acontecendo", disse a influenciadora com mais de 34 milhões de seguidores.