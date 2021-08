Maria Joana - Reprodução/Instagram

Rio - Uma das favoritas entre o público da "Super Dança dos Famosos", Maria Joana não poderá disputar a semifinal da competição após ter sofrido um acidente no último sábado (14). A atriz precisou passar por uma cirurgia e não retornará para as gravações do episódio que vai ao ar no próximo domingo. Segundo a revista Quem, a artista fraturou a tíbia ao se encontrar com uma amiga em São Paulo.

"Na empolgação de matar a saudade com a amiga, uma pulou em cima da outra... Elas estavam em um lugar onde o chão não favorecia o equilíbrio e caíram. No que elas caíram no chão, a amiga caiu em cima da Maria, que quebrou a tíbia", informou a assessoria de imprensa da atriz em nota enviada à publicação.

"Ela teve que fazer uma cirurgia porque o médico achou que não era legal deixar calcificar naturalmente, que era melhor colocar no lugar. Maria está com o coração partido por não poder participar mais do programa, mas vai fazer de tudo para tentar estar em São Paulo pelo menos prestigiando a final", completou a equipe.

Durante a disputa, Maria Joana chegou a conquistar 119,5 pontos no episódio em que competiu contra Marcello Melo Jr., Sophia Abrahão e Juliana Didone, tendo a melhor nota daquela noite. Campeã do reality em 2017, a atriz disputaria uma vaga na final contra Dandara Mariana e Viviane Araújo. A dupla vencedora desta etapa enfrentará Paolla Oliveira e Rodrigo Simas pelo prêmio no dia 29 de agosto.