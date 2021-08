Vera Magalhães e Martinho da Vila - TV Cultura

Vera Magalhães e Martinho da Vila TV Cultura

Publicado 17/08/2021 08:40

São Paulo - Vera Magalhães, de 48 anos, se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter na madrugada desta terça-feira. A visibilidade toda veio após uma pergunta da jornalista direcionada a Martinho da Vila, convidado do "Roda Viva", viralizar. Na edição em questão, a apresentadora - que já foi criticada por José de Abreu - questionou o cantor sobre uma suposta relação entre as escolas de samba com milícias.

Visivelmente constrangido, Martinho sorriu ao dizer que "o jogo do bicho foi inventado em Vila Isabel, mas não tenho notícia da milícia dirigindo uma escola de samba". Em seguida, Vera insistiu citando uma suposta ligação de Adriano da Nóbrega, miliciano ligado ao clã Bolsonaro que foi morto em fevereiro de 2020, com a Vila Isabel. Com isso, o cantor e estudante de Relações Internacionais voltou a declarar não saber nada sobre o assunto.



"Não tenho notícia da milícia dirigindo uma escola de samba, miliciano dirigindo escola de samba. Na Vila Isabel, por exemplo, não tem esse problema", diz Martinho da Vila no #RodaViva pic.twitter.com/FOMY7rXcxt — Roda Viva (@rodaviva) August 17, 2021

Após o "Roda Viva", em seu perfil no Twitter, Vera Magalhães falou sobre o assunto, dizendo que Martinho da Vila "fugiu do assunto". "Martinho da Vila desconversou quando questionei sobre a infiltração mais recente das escolas de samba do Rio pelas milícias. Isso é um tema tabu que os sambistas têm de enfrentar", escreveu ela.



Em resposta, o filho de Martinho da Vila, Tunico, afirmou que o pai não "fugiu" da pergunta. "Não desconversou… ele só não quis conversar porque realmente é um assunto desnecessário e desrespeitoso com. Só isso. Nada demais”. Segura, Vera ainda replicou. "Não vejo desrespeito algum".



Para finalizar o debate on-line, Tunico publicou na rede social. "Com todo respeito Vera, respeite a história de meu pai. Porque ele simplesmente semeia no Brasil nossa Africanidade. Ele não semeia ódio, milícias e assassinatos como de Marielle. Ele é Martinho da Vila, respeite a história dele". No Twitter, fãs de Martinho da Vila e ativistas do movimento negro começaram a tecer críticas contra a jornalista.



Quem tem que responder sobre milícia é a corja que está no poder atualmente no Brasil. Tanta coisa linda pra perguntar para um gênio como o Martinho da Vila. Tô passada. — Teresa Cristina (@TeresaCristina) August 17, 2021

A Vera Magalhães não quis fazer pergunta desagradável para o Sérgio Moro mas achou ok fazer para o MARTINHO DA VILA.

Podia ter perguntado para o ex-ministro sobre a infiltração das milícias no Palácio do Planalto e no Ministério da Justiça. https://t.co/I0BDnP5z00 — Pedro Abelin (@pedroabelin) August 17, 2021

privilégio branco é você receber uma pessoa do garbo e da inteligência de Martinho da Vila em seu programa, fazer uma pergunta que não condiz EM NADA com a importância do entrevistado e logo após vir para as redes ostentar a tacanhez da pergunta. — (@winniebueno) August 17, 2021