Gilberto Gil e família - Reprodução

Gilberto Gil e família Reprodução

Publicado 17/08/2021 09:50 | Atualizado 17/08/2021 11:37

Rio - Estreia neste sábado, dia 21 de de agosto, na HBO Max e na HBO, a produção inédita no Brasil 'GILBERTO GIL: UM DEUS EM SEU JARDIM', um show acústico gravado no jardim de sua casa, na cidade de Araras, interior do Rio de Janeiro, em 2020.

fotogaleria

Com cerca de duas horas de duração e mais de 20 canções, Gil revisita seus maiores clássicos, como Expresso 2222, Andar com Fé, Palco, Exotérico e Refazenda, ao lado de seus filhos Bem, José e Nara, e da neta Flor, numa exibição intimista e única, sem público, mas com toda a estrutura de um concerto ao vivo.Este show com a participação da família Gil havia sido desenvolvido pelo artista para ser uma turnê mundial em 2020. Mas, a pandemia da Covid-19 mudou os planos. Com a necessidade de distanciamento social e a impossibilidade de viajar o mundo, Gil e seu clã, que estiveram isolados juntos, realizam uma apresentação dirigida especialmente ao espectador, fortalecendo a relação íntima de Gil com o seu público.Considerado um dos pais da música popular brasileira, Gilberto Gil foi Ministro da Cultura duas vezes (2003-2008). Ele gravou mais de cinquenta álbuns nos quais tece pontes musicais entre Brasil e África, a Bahia e a América negra, ampliando o campo sonoro ao combinar o pop negro dos Estados Unidos com o funk carioca, além de incorporar ritmos regionais do samba e do choro à modernidade da bossa nova.