Publicado 17/08/2021 11:04

Rio - A Warner Bros. Home Entertainment anuncia hoje que o amado filme de 2001, 'Harry Potter e a Pedra Filosofal', será lançado em com Filme em Modo Mágico, uma maneira nova e emocionante de assistir ao clássico atemporal. O novo formato será lançado nesta terça-feira, 17 de agosto, em blu-ray e nas plataformas digitais para comemorar o 20º aniversário do filme de aventura mágica.

O Filme em Modo Mágico é uma nova maneira maravilhosa de experimentar Harry Potter e a Pedra Filosofal, permitindo os fãs descobrirem segredos de filmagem, encantamentos, feitiços, criaturas, artefatos mágicos, curiosidades e muito mais nesta coleção encantadora de atividades divertidas.O Wizarding World é reconhecido como uma das franquias mais amadas e representa um mundo vasto e interconectado que toca todos os aspectos da vida dos fãs de Harry Potter. Hoje, ele abrange os romances mais vendidos, os filmes de grande sucesso das sagas Harry Potter e Animais Fantásticos, uma peça teatral premiada, produtos inovadores, roupas, jogos de última geração, experiências exclusivas e entretenimento ao vivo - incluindo os parques temáticos da universal, exposições, a popular atração de tour no Warner Bros. Studio em Londres - The Making of Harry Potter - e duas novas experiências de realidade virtual em Nova Iorque.O Filme em Modo Mágico inclui comentários do diretor de Chris Columbus, oferecendo uma visão sincera e divertida da produção do primeiro filme, cenas excluídas, quiz testando seu conhecimento sobre alguns tópicos do filme e muitos outros conteúdos que vão atrair você ainda mais para o mundo de Harry.SinopseHarry Potter descobre que é filho órfão de dois bruxos e embarca em uma jornada incrível. Durante seu primeiro ano na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, Harry descobre que está destinado a grandes coisas e descobre que um bruxo das trevas está determinado a destruí-lo.O conjunto blu-ray de 2 discos de Harry Potter e a Pedra Filosofal estará disponível por R34,90 e inclui o filme teatral e a versão Filme em Modo Mágico em alta definição. O filme também estará disponível na digital nas plataformas digitais Apple+, Google Play e Microsoft Play.Sobre Wizarding WorldNos anos desde que Harry Potter foi levado da estação King's Cross para a plataforma nove e três quartos, suas incríveis aventuras deixaram uma marca única e duradoura na cultura popular baseada nas histórias originais de J.K. Rowling. Oito filmes de sucesso de Harry Potter deram vida às histórias mágicas e hoje, o Wizarding World é reconhecido como uma das franquias mais amadas do mundo.Representando um vasto universo interconectado, ele também inclui dois filmes épicos de Animais Fantásticos (o terceiro que será lançado em 2022), Harry Potter e a Criança Amaldiçoada - a peça teatral vencedora de vários prêmios, jogos de última geração jogos da Portkey Games, produtos de consumo inovadores, entretenimento ao vivo emocionante (incluindo quatro parques temáticos) e exposições perspicazes.Este portfólio em expansão de experiências do Wizarding World de propriedade da Warner Bros. também inclui Harry Potter New York - uma nova loja principal, Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter, Warner Bros. Studio Tour Tokyo e as lojas Plataforma 9 3⁄ 4.O Wizarding World continua a evoluir para fornecer aos fãs de Harry Potter maneiras novas e emocionantes de se envolverem. Para a comunidade de fãs em todo o mundo, e para as gerações futuras, ele convida todos para explorar e descobrir a magia por si próprios.