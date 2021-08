Ivete Sangalo faz piada com jacaré e viraliza nas redes sociais - Reprodução

Publicado 18/08/2021 07:19 | Atualizado 18/08/2021 07:30

Rio - Ivete Sangalo fez uma piada com o jacaré do "The Masked Singer" e divertiu os internautas na noite desta terça-feira. Após chamar o personagem para subir ao palco, Ivete - que por muito tempo evitou declarações relacionadas a política - disse que não há motivos para temer o jacaré e que o animal é "fofo e vacinado".

"Mete medo, mas não tenho medo dele não. No fundo, ele é muito fofuxo. Entrando aqui e mostrando que está vacinado, o jacaré", disse a apresentadora. A fala de Ivete Sangalo é uma alusão à declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre a população "virar jacaré" após receber a vacina.

Os internautas se divertiram com a fala de Ivete, que até então era considerada "isentona".

semana passada ivete fez piada com os terraplanistas, hoje ela fez piada com o jacaré vacinado. ela tá quebrando o tabu pic.twitter.com/Q8nn3UaQxy — zaeas (@elephantzae) August 18, 2021 não mas agora eu passei mal com a ivete sangalo fazendo piada com jacaré e a vacina quem diria que a isentona ia mandar bem pic.twitter.com/vCo2nHyZrY — web driver príncipe vini (@stupidrivini) August 18, 2021 ivete fazendo piada com vacinado virando jacaré??? o roteiro meu pai — kevin (@damnkvin) August 18, 2021

Entenda

O Brasil atingiu a marca de 500 mil mortos em junho deste ano. Ivete Sangalo lamentou as mortes no Instagram, mas também afirmou que seu comentário não se referia a políticos ou a partidos que administram as políticas de combate da pandemia.

Os fãs questionaram Ivete por sua declaração "isenta". Pouco depois, Anitta relacionou as 500 mil mortes ao presidente Jair Bolsonaro e os internautas acreditam que a cantora estava "alfinetando" Ivete. Questionada pelos fãs, Ivete fez um novo pronunciamento.

"Meus 'zamuris', entendo o quão necessário é nesse momento não estabelecer dúvidas sobre o que acredito. Esse governo que aí está não me representa nem mesmo antes da ideia dele existir. E isso vamos resolver quando unirmos forças nas próximas eleições através do poder do voto. Agora vamos nos unir em prol do que podemos fazer nos nossos espaços para driblar essa desorganização, que são: o uso de máscaras, higienização, vacinas e o que mais necessário for. Então que possamos nos vacinar. Eu sou a favor de vacina para todos".