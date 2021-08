Ana Maria Braga e Mariana Ximenes - Reprodução

Publicado 18/08/2021 09:53 | Atualizado 18/08/2021 10:27

São Paulo - Ana Maria Braga e Mariana Ximenes estão escaladas para participar do "The Masked Singer Brasil" nos próximos episódios. Entretanto, as duas não estarão na condição de participantes, mas sim de juradas convidadas.

De acordo com Patrícia Kogut, Ana Maria participou da gravação do reality show na semana passada e aproveitou para levar sua equipe de reportagem para explorar os bastidores da competição. Já Mariana Ximenes tem sua aparição marcada para a próxima terça-feira.

Na edição desta terça-feira, o programa foi um dos assuntos mais comentados do Twitter, com destaque para trocadilho de Ivete Sangalo, os comentários de Taís Araújo e a grande celebridade eliminada da semana.