Antônia (Vanessa Giácomo) - TV Globo / Divulgação

Publicado 19/08/2021 07:00

Rio - Apesar de a pandemia de covid-19 ter atrapalhado bastante a teledramaturgia, Vanessa Giácomo marcou presença nas telinhas em vários trabalhos neste ano. Primeiro, a atriz comemorou a estreia da série "Filhas de Eva" no Globoplay. Depois, a novela "Cabocla", que marca sua estreia na TV, também chegou à plataforma de streaming da Globo. Ela também conferiu sua participação em "Império", que está sendo reexibida em edição especial, e agora pode ser vista na reprise de "Pega Pega", novela das 19h da Globo, em que vive a inspetora Antônia, responsável pela investigação do assalto milionário no fictício hotel Carioca Palace.

"A Antônia é uma personagem muito interessante e que eu curti muito fazer. Ela é uma detetive que leva muito a sério o trabalho, mas acaba se envolvendo com um dos criminosos do roubo. 'Pega Pega' é uma novela leve, com humor, muito especial. Tínhamos um clima ótimo nos bastidores. Foi um trabalho que deixou muita saudade!", relembra a atriz, que está aproveitando para assistir a novela.

"Eu acho gostoso rever. Durante a gravação, dificilmente conseguimos acompanhar a história porque estamos no estúdio. E é muito bom rever um trabalho que gostamos de fazer, relembrar a nossa trajetória, as coisas legais que fizemos".

Na trama de Claudia Souto, Vanessa teve dois grandes companheiros, os atores Thiago Martins e Marcos Veras, cujos personagens disputavam o amor de Antônia. "Tivemos uma troca muito boa em cena e fora dela. Curtíamos muito esse jogo cênico, então, era uma delícia gravar a novela com os dois", afirma a atriz sobre os colegas de elenco.

"Trabalhava com amigos, com pessoas que eu gosto muito. Tínhamos um entrosamento e uma troca muito legal em cena. Minha lembrança é de um set de gravação leve e descontraído. Nós éramos uma grande família ali. Tenho boas lembranças dos bastidores, do pessoal no corredor tocando violão e cantando antes de gravar. Construí realmente uma família, e é uma delícia rever esse trabalho, que foi tão feliz, tão gratificante para todo mundo."

A atriz também tem aproveitado o período de pandemia para acompanhar mais de perto a educação dos filhos e exalta o trabalho dos professores. "Continuo seguindo o isolamento, os protocolos de segurança e tenho participado ativamente da educação dos meus filhos, porque eles ficaram um bom período com aulas remotas. Nossos professores merecem todo o reconhecimento do mundo, porque é uma profissão linda e muito desafiadora. Tive que voltar aos estudos junto com eles, mas, ao mesmo tempo, foi um período em que pude estar ainda mais presente no dia a dia deles".

E os projetos profissionais seguem a todo vapor. "Eu tenho escrito muito. Estou cada vez mais interessada em criar histórias e tirá-las do papel. Tenho algumas coisas desenhadas na área profissional, mas nada totalmente fechado. Na hora certa, dividirei com o público", garante.